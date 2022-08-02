Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик и публицист Андрей Пионтковский. 2 июня спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела в Тайвань.

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МИД Китая выразил свое возмущение визиту Нэнси Пелоси и обвинил США в попытке "подорвать" суверенитет страны. Также Пекин пригрозил Вашингтону ответными мерами.

Мечты российских пропагандистов

По словам Пионтковского, то, что ситуация не переросла в вооруженный конфликт, вызвало огромное разочарование у кремлевских пропагандистов.

Они с самого утра безумствовали, ожидая сбития самолета, впоследствии – ожидая войны. Они надеялись, что все силы США теперь будут направлены на войну с Китаем и там забудут об Украине,

– сказал публицист.

По его мнению, в кремле также хотели, чтобы Китай увеличил военную помощь россии в войне против Украины.

"Самое безумное, что они (пропагандисты – 24 канал) даже говорили о 2 миллионах бурят, которых им Китай вышлет на помощь на Донбассе", – рассказал оппозиционный политик.

"Эскалацию спровоцировал Си Цзиньпин"

Пионтковский считает, что эскалацию конфликта спровоцировал президент Китая Си Цзиньпин.

"В визите Пелоси ничего экстраординарного нет. В истории уже был визит спикера Палаты представителей Ньюта Гингрича на Тайвань почти 20 лет назад. А контакты парламентариев США и Тайваня проходят регулярно", – пояснил он.

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Пионтковский предположил, что все дело в том, что в октябре должен пройти съезд Коммунистической партии Китая, на котором Си Цзиньпин хочет утвердить свое пожизненное правление.

Но этому оказывают определенное сопротивление. Поэтому ему нужна возможность поорать, поиграть мышцами, подтвердить свою патриотическую позицию. Визит Пелоси стал для Си Цзиньпиня такой возможностью,

– отметил публицист.

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