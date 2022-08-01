Об этом 24 каналу рассказал аналитик Андрей Виргинский. Он подчеркнул, что Китай не в восторге от того, как россия подставила его с проектом "Один пояс, один путь".
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Пекин и москва не афишируют эту полемику
Как объяснил аналитик, транзит и принятие грузов, следующих из Китая, но проходящих через россию к конечному рынку потребления, которым является Европейский Союз – просто туда не доезжают. Именно поэтому сейчас для Поднебесной становится еще более важным сотрудничество с Казахстаном. Одновременно во всех возможных смыслах – как в энергетическом, так и транзитном.
Китай и россия не будут выносить эту полемику на всеобщее обозрение. В частности, потому, что сейчас КНР не может критиковать кремль за те действия, которые он совершает на территории Украины. По крайней мере, Пекин этого не делает публично.
Виргинский отметил, что концепция видения ситуации Пекином состоит в том, что у россии есть определенные угрозы. В то же время, эти угрозы создают страны Запада, поэтому государство-агрессора нужно где-то услышать.
Очевидные меры Китая
Аналитик подчеркнул, что все дополнительные расходы, которыми располагает Китай, компенсируются дешевым импортом энергоносителей из россии. Ими она фактически и покрывает тот ущерб, который получил Пекин в своем глобальном проекте "Один полюс, один путь".
Прекращение инвестиций – это понятные с точки зрения Китая меры. Там считают, что не нужно финансировать страну и логистику, если через нее не будешь направлять никакие грузы, поскольку их не будет принимать реципиент.
Виргинский отметил, что сейчас Пекин перепрофилирует этот путь в соседние страны. В то же время, россия все-равно платит Китаю своим сырьевым товаром, которым является газ, нефть и уголь.
Сколько потеряет россия
Кроме того, как добавил аналитик, сейчас невозможно подсчитать, сколько из-за прекращения китайских инвестиций потеряет россия. Он отметил, что проекты по логистике не рассчитывают по абсолютным цифрам.
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"Все зависит от грузопотока, количества контейнеров, количества железнодорожных сообщений. Для этого нужно смотреть план и проанализировать, насколько он невыполнен. В то же время, сейчас к таким документам доступа нет", – отметил Виргинский.
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Китай прекратил инвестировать в россию: что известно
- В первой половине 2022 года Китай не подписал никаких новых соглашений с организациями из государства-агрессора. С учетом новых данных от центра Green Finance & Development Center при Фуданском университете (Шанхай), впервые с 2013 года инвестиции Китая в россию в рамках инициативы "Один пояс, один путь" упали до нулевой отметки.
- Это свидетельствует о том, что Пекин стремится избежать санкций, которые страны Запада вводят против россии из-за полномасштабного вторжения в Украину. В то же время, это резко контрастирует с прошлыми обещаниями на миллиарды долларов и контрактами – в частности, в 2022 году официальные Пекин и москва подписали соглашения на сумму в размере примерно 2 миллиарда долларов.
- Эксперты отмечают, что такой спад может быть временным, поскольку между россией и Поднебесной остается мощное взаимодействие. Кроме того, Китай существенно увеличил объемы импорта энергоносителей из страны-агрессора.