Об этом 24 каналу рассказал аналитик Андрей Виргинский. Он подчеркнул, что Китай не в восторге от того, как россия подставила его с проектом "Один пояс, один путь".

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Пекин и москва не афишируют эту полемику

Как объяснил аналитик, транзит и принятие грузов, следующих из Китая, но проходящих через россию к конечному рынку потребления, которым является Европейский Союз – просто туда не доезжают. Именно поэтому сейчас для Поднебесной становится еще более важным сотрудничество с Казахстаном. Одновременно во всех возможных смыслах – как в энергетическом, так и транзитном.

Андрей Виргинский Аналитик Китай и россия не будут выносить эту полемику на всеобщее обозрение. В частности, потому, что сейчас КНР не может критиковать кремль за те действия, которые он совершает на территории Украины. По крайней мере, Пекин этого не делает публично.

Виргинский отметил, что концепция видения ситуации Пекином состоит в том, что у россии есть определенные угрозы. В то же время, эти угрозы создают страны Запада, поэтому государство-агрессора нужно где-то услышать.

Очевидные меры Китая

Аналитик подчеркнул, что все дополнительные расходы, которыми располагает Китай, компенсируются дешевым импортом энергоносителей из россии. Ими она фактически и покрывает тот ущерб, который получил Пекин в своем глобальном проекте "Один полюс, один путь".

Андрей Виргинский Аналитик Прекращение инвестиций – это понятные с точки зрения Китая меры. Там считают, что не нужно финансировать страну и логистику, если через нее не будешь направлять никакие грузы, поскольку их не будет принимать реципиент.

Виргинский отметил, что сейчас Пекин перепрофилирует этот путь в соседние страны. В то же время, россия все-равно платит Китаю своим сырьевым товаром, которым является газ, нефть и уголь.

Сколько потеряет россия

Кроме того, как добавил аналитик, сейчас невозможно подсчитать, сколько из-за прекращения китайских инвестиций потеряет россия. Он отметил, что проекты по логистике не рассчитывают по абсолютным цифрам.

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"Все зависит от грузопотока, количества контейнеров, количества железнодорожных сообщений. Для этого нужно смотреть план и проанализировать, насколько он невыполнен. В то же время, сейчас к таким документам доступа нет", – отметил Виргинский.

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