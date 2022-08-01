Про це 24 каналу розповів аналітик Андрій Віргінський. Він наголосив, що Китай не в захваті від того, як росія підставила його з проєктом "Один пояс, один шлях".

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Пекін та москва не афішують цю полеміку

Як пояснив аналітик, транзит і прийняття вантажів, які прямують з Китаю, але проходять через росію до кінцевого ринку споживання, яким є Європейський Союз – просто туди не доїжджають. Саме тому зараз для Піднебесної стає ще більш важлива співпраця з Казахстаном. Водночас у всіх можливих сенсах – як в енергетичному, так і транзитному.

Андрій Віргінський Аналітик Китай і росія не будуть виносити цю полеміку на загальний огляд. Зокрема, через те, що зараз КНР не може критикувати кремль за ті дії, які він вчиняє на території України. Принаймні Пекін цього не робить публічно.

Віргінський зазначив, що концепція бачення ситуації Пекіном полягає в тому, що росія має певні загрози. Водночас ці загрози створюють країни Заходу, тому державу-агресорку потрібно десь почути.

Очевидні заходи Китаю

Аналітик наголосив, що усі додаткові видатки, які має Китай, компенсовуються дешевим імпортом енергоносіїв з росії. Ними вона фактично й покриває ті збитки, які отримав Пекін у своєму глобальному проєкті "Один полюс, один шлях".

Андрій Віргінський Аналітик Припинення інвестицій – це зрозумілі з погляду Китаю заходи. Там вважають, що не потрібно фінансувати країну й логістику, якщо через неї не скеровуватимеш жодні вантажі, оскільки їх не прийматиме реципієнт.

Віргінський зауважив, що зараз Пекін перепрофільовує цей шлях на сусідні країни. Водночас росія однаково платить Китаю своїм сировинним товаром, яким є газ, нафта та вугілля.

Скільки втратить росія

Крім того, як додав аналітик, зараз неможливо підрахувати, скільки через припинення китайських інвестицій втратить росія. Він зазначив, що проєкти з логістики не розраховують за абсолютними цифрами.

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"Усе залежить від вантажопотоку, кількості контейнерів, кількості залізничних сполучень. Для цього треба дивитись план і проаналізувати, наскільки він невиконаний. Водночас зараз до таких документів доступу немає", – зауважив Віргінський.

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