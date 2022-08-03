Після погроз Тайваню "колапсом та великою катастрофою", Китай приступив до масштабних військових навчань. Вон перекриють на міжнародні маршрути, що проходять через острів.
До теми Пелосі розізлила: Китай 3 серпня припиняє імпорт із Тайваню риби й сотні інших продуктів
Через навчання у регіоні скоригували графік польотів
ЗМІ пишуть, що через такі кроки китайців внесуть зміни у графіках сполучення з островом. Так лише 4 серпня аеропорт Таоюань планує скасувати до 40 рейсів на приліт і на виліт.
Міжнародні авіакомпанії отримали попередження від Пекіна
Міжнародні компанії отримали попередження від Пекіна щодо уникнення польотів над зоною проведення військових навчань. Потенційно небезпечними оголосили одразу 6 регіонів. Польоти будуть обмежені з 12:00 4 серпня до 12:00 7 серпня.
- Китайська авіакомпанія Xiamen Airlines вже оголосила про зміну кількох рейсів.
- Пілотам авіакомпанії Cathay Pacific Airways Ltd. порадили мати запас пального на 30 хвилин для можливої зміни маршруту на Тайвані.
- Korean Air планує перенаправити частину своїх послуг до Південної Азії, щоб уникнути повітряного простору Тайваню під час військових навчань Китаю.
- ANA Holdings Inc. отримала повідомлення та змінює маршрути польотів на Тайвань.
Перші фото з військових навчань Китаю / Фото зі ЗМІ та соцмереж:
Коротко про реакцію Китаю на візит Ненсі Пелосі на Тайвань:
- Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі 2 серпня відвідала Тайвань та зустрілась з президенткою.
- В Китаї назвали це "грою вогнем" і пообіцяли масштабні наслідки.
- Так Пекін вже обмежив торгівлю з Тайванем, мовиться про сотню продуктів.
- Тим часом Вашингтон запевнив, що не визнає незалежність Тайваню та не хоче провокувати конфлікт з Китаєм.
Дивіться у відео – про протистояння Китаю та США: