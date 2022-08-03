Після погроз Тайваню "колапсом та великою катастрофою", Китай приступив до масштабних військових навчань. Вон перекриють на міжнародні маршрути, що проходять через острів.

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Через навчання у регіоні скоригували графік польотів

ЗМІ пишуть, що через такі кроки китайців внесуть зміни у графіках сполучення з островом. Так лише 4 серпня аеропорт Таоюань планує скасувати до 40 рейсів на приліт і на виліт.

Міжнародні авіакомпанії отримали попередження від Пекіна

Міжнародні компанії отримали попередження від Пекіна щодо уникнення польотів над зоною проведення військових навчань. Потенційно небезпечними оголосили одразу 6 регіонів. Польоти будуть обмежені з 12:00 4 серпня до 12:00 7 серпня.

  • Китайська авіакомпанія Xiamen Airlines вже оголосила про зміну кількох рейсів.
  • Пілотам авіакомпанії Cathay Pacific Airways Ltd. порадили мати запас пального на 30 хвилин для можливої зміни маршруту на Тайвані.
  • Korean Air планує перенаправити частину своїх послуг до Південної Азії, щоб уникнути повітряного простору Тайваню під час військових навчань Китаю.
  • ANA Holdings Inc. отримала повідомлення та змінює маршрути польотів на Тайвань.

Перші фото з військових навчань Китаю / Фото зі ЗМІ та соцмереж:

Коротко про реакцію Китаю на візит Ненсі Пелосі на Тайвань:

  • Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі 2 серпня відвідала Тайвань та зустрілась з президенткою.
  • В Китаї назвали це "грою вогнем" і пообіцяли масштабні наслідки.
  • Так Пекін вже обмежив торгівлю з Тайванем, мовиться про сотню продуктів.
  • Тим часом Вашингтон запевнив, що не визнає незалежність Тайваню та не хоче провокувати конфлікт з Китаєм.

Дивіться у відео – про протистояння Китаю та США: