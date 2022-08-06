Теперь же Китай заявил, что начинает новые военные учения. Они пройдут в Желтом море.

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Что известно о маневрах

Китай будет проводить учения с боевой стрельбой в южных водах Желтого моря.

Они должны пройти с 6 по 15 августа. Войска Китая будут тренироваться с 8:00 до 18:00 каждый день.

Администрация морской безопасности Ляньюньгана сообщила, что въезд будет запрещен.

Поведение Китая после визита Пелоси

В США обнародовали данные, что Китай продолжает увеличивать объемы своего ядерного вооружения. В ближайшие годы Пекин хочет нарастить количество боеголовок, которое будет больше нынешнего в несколько раз.

В ходе учений вокруг Тайваня КНР запустила 11 баллистических ракет в воды вблизи острова. Ракеты выпустили в воду вблизи северного, южного и восточного побережья Тайваня. Министерство иностранных дел Тайваня заявляло, что эти действия Китая угрожали национальной безопасности острова и повлекли за собой напряженность в регионе.

Также Китай приостановил диалог с США сократил сотрудничество в нескольких сферах. Сейчас ситуация становится несколько напряженной. Это произошло именно из-за визита Нэнси Пелоси на остров Тайвань.

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