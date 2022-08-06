Тепер же Китай заявив, що розпочинає нові військові навчання. Вони відбудуться у Жовтому морі.

До теми Китай ігнорує дзвінки з Пентагону на тлі військових навчань біля Тайваню, – Politico

Що відомо про маневри

Китай проводитиме навчання з бойовою стрільбою в південних водах Жовтого моря.

Вони мають відбутися з 6 по 15 серпня. Війська Китаї будуть тренуватися з 8:00 до 18:00 кожного дня.

Адміністрація морської безпеки Ляньюньгана повідомила, що в'їзд буде заборонено.

Поведінка Китаю після візиту Пелосі

У США оприлюднили дані, що Китай продовжує збільшувати обсяги свого ядерного озброєння. Протягом найближчих років Пекін хоче наростити кількість боєголовок, яка буде більшою за теперішню в кілька разів.

Під час навчань довкола Тайваню КНР запустила 11 балістичних ракет у води поблизу острова. Ракети випустили у води поблизу північного, південного та східного узбережжя Тайваню. Міністерство закордонних справ Тайваню заявляло, що ці дії Китаю загрожували національній безпеці острова та спричинили напруженість у регіоні.

Також тепер Китай призупинив діалог зі США скоротив співпрацю в кількох сферах. Тож зараз ситуація стає дещо напруженою. Це сталось саме через візит Ненсі Пелосі на острів Тайвань.

Дізнайтесь більше про політ Пелосі на острів: дивіться відео