Такі дані оприлюднив 5 серпня заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кол. Про ці загрози, які йдуть зі Сходу, він говорив на Конференції ООН з перегляду Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Днем раніше там теж виступав представник МЗС України, який нагадав, що росія вже порушила одразу три засади цього договору.

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Китай збільшує швидкими темпами

Заступник глави Пентагону сказав, що вони раніше вони чули заяви Китаю про "намір обговорювати питання стратегічної стабільності". Проте з врахуванням всіх у Вашингтоні не бачать дійсної готовності Пекіна до такої роботи.

Китай саме зараз перебуває в процесі нарощування модернізація та диверсифікація ядерного арсеналу. Дуже швидкими темпами – в три або навіть в чотири рази,

– сказав Кол.

Він також наголосив, що Пентагон не бажає нічого іншого, ніж повної ліквідації всієї ядерної зброї у світі. Проте, крім Китаю, на заваді цьому стоять ще кілька речей:

Неспровоковане вторгнення росії в Україну та безрозсудна ядерна риторика з боку кремля.

Відмова Ірану розв'язати проблеми Міжнародного агентства з атомної енергії та повернутися до Спільного всеосяжного плану дій.

Можлива підготовка Північної Кореї до проведення ще одного ядерного випробування та її постійний потік ракетних випробувань.

Зверніть увагу! Раніше Пентагон оцінював, що Китай має 200 ядерних боєголовок і планує подвоїти це число до 2030 року. Проте останнім часом ці приблизні оцінки підскочили до 700 боєголовок до 2027 року. А до 2030 року влада цієї країни, за даними розвідки США, хоче мати вже до 1000 боєголовок різних типів.

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