Таку заяву Пекін здійснив у відповідь на візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань. Зокрема, Китай хоче припинити співпрацю зі Сполученими Штатами у сферах кримінально-правової допомоги, контролю за наркотиками та злочинністю.

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У Білому домі назвали рішення Китаю "безвідповідальним"

Речник Білого дому із нацбезпеки Джон Кірбі назвав рішення Китаю припинити переговори зі Сполученими Штатами щодо змін клімату "безвідповідальним". За його словами, обриваючи контакти, Пекін створює проблему для усього світу. Позаяк зміна клімату не знає географічних кордонів.

Найбільший у світі забруднювач парниковими газами зараз відмовляється обговорювати найважливіші кроки, які йому необхідно зробити для подолання кліматичної кризи, яка вражає наших партнерів – від підвищення рівня води на островах Тихого океану до лісових пожеж у Європі,

– додав речник.

Кірбі також прокоментував рішення Китаю припинити контакти у військовій сфері. Він зауважив, що це лише посилює ймовірність конфронтації.

"Ці контакти є насправді дуже важливими, адже допомагають зменшити ризик прорахунків і неправильного сприйняття. Це особливо актуально тепер, коли Китай робить провокаційні та ескалаційні кроки", – наголосив речник.

Кірбі підсумував, що США продовжать підтримувати військові контакти "на найвищому рівні", попри те, що Пекін тимчасово зупинив кілька угод.

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