Такое заявление Пекин совершил в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. В частности, Китай хочет прекратить сотрудничество с Соединенными Штатами в сфере уголовно-правовой помощи, контроля за наркотиками и преступностью.

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В Белом доме назвали решение Китая "безответственным"

Спикер Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби назвал решение Китая прекратить переговоры с Соединенными Штатами по изменению климата "безответственным". По его словам, обрывая контакты, Пекин создает проблему для всего мира. Поскольку изменение климата не знает географических границ.

Крупнейший в мире загрязнитель парниковыми газами сейчас отказывается обсуждать важнейшие шаги, которые ему необходимо предпринять для преодоления поражающего наших партнеров климатического кризиса – от повышения уровня воды на островах Тихого океана до лесных пожаров в Европе,

– добавил спикер.

Кирби также прокомментировал решение Китая прекратить контакты в военной сфере. Он отметил, что это лишь усугубляет вероятность конфронтации.

"Эти контакты действительно очень важны, ведь помогают уменьшить риск просчетов и неправильного восприятия. Это особенно актуально теперь, когда Китай делает провокационные и эскалационные шаги", – подчеркнул спикер.

Кирби подытожил, что США продолжат поддерживать военные контакты "на самом высоком уровне", несмотря на то, что Пекин временно остановил несколько соглашений.

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