Пелоси подвела итоги этого визита. На острове она встретилась с вице-президентом Тайваня Цай Инвэнь.

Пелоси о визите в Тайвань

По словам спикера, для делегации Конгресса было за честь встретиться с вице-президентом законодательной власти в Тайбэе.

Мы подтвердили нашу железную поддержку демократии Тайваня, включая вопросы безопасности и стабильности, экономического роста и управления,

- сказала Пелоси.

Также был онлайн-разговор со спикером парламента Тайваня Ю Сикуном. В ходе встречи делегации обсуждали, как США и Тайвань могут углубить экономические связи, еще больше укрепить партнерство в сфере безопасности и защитить общие демократические ценности.

Пелоси также вручили орден как символ дружбы США и Тайваня.

"Без ошибок: Америка остается непоколебимой в своей преданности народу Тайваня – сейчас и на следующие десятилетия", – подытожила Пелоси.

Она пообещала "железную поддержку" тайваньской демократии в вопросах безопасности, стабильности, экономического роста и управления.

Стоит заметить, что в момент, когда Пелоси покидала остров, японское телевидение сообщило, что из американской базы в Окинаве в южном направлении вылетело шесть истребителей F-15 и три самолета-заправщика.

После посещения Тайваня Нэнси Пелоси улетит в Сеул в Южную Корею.