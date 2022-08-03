Пелоси подвела итоги этого визита. На острове она встретилась с вице-президентом Тайваня Цай Инвэнь.
Пелоси о визите в Тайвань
По словам спикера, для делегации Конгресса было за честь встретиться с вице-президентом законодательной власти в Тайбэе.
Мы подтвердили нашу железную поддержку демократии Тайваня, включая вопросы безопасности и стабильности, экономического роста и управления,
- сказала Пелоси.
Также был онлайн-разговор со спикером парламента Тайваня Ю Сикуном. В ходе встречи делегации обсуждали, как США и Тайвань могут углубить экономические связи, еще больше укрепить партнерство в сфере безопасности и защитить общие демократические ценности.
Пелоси также вручили орден как символ дружбы США и Тайваня.
"Без ошибок: Америка остается непоколебимой в своей преданности народу Тайваня – сейчас и на следующие десятилетия", – подытожила Пелоси.
Она пообещала "железную поддержку" тайваньской демократии в вопросах безопасности, стабильности, экономического роста и управления.
Стоит заметить, что в момент, когда Пелоси покидала остров, японское телевидение сообщило, что из американской базы в Окинаве в южном направлении вылетело шесть истребителей F-15 и три самолета-заправщика.
После посещения Тайваня Нэнси Пелоси улетит в Сеул в Южную Корею.