Про це 5 серпня повідомили у міністерстві закордонних справ Китаю.

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"У відповідь на наполягання спікерки палати представників конгресу США Ненсі Пелосі відвідати Тайвань, попри рішучу опозицію та урочисті заяви Китаю, міністерство закордонних справ оголосило контрзаходи", – наголосили у відомстві.

Мовиться про такі обмеження: