Про це 5 серпня повідомили у міністерстві закордонних справ Китаю.
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"У відповідь на наполягання спікерки палати представників конгресу США Ненсі Пелосі відвідати Тайвань, попри рішучу опозицію та урочисті заяви Китаю, міністерство закордонних справ оголосило контрзаходи", – наголосили у відомстві.
Мовиться про такі обмеження:
- скасування телефонної розмови між керівниками китайського та американського театрів військових дій;
- скасувати робочу зустріч між Китаєм і Міністерством оборони США;
- скасувати зустріч китайсько-американського консультаційного механізму з морської військової безпеки;
- зупинити китайсько-американську співпрацю щодо репатріації нелегальних мігрантів;
- зупинити співпрацю між Китаєм і США у сфері кримінально-правової допомоги;
- зупинити співпрацю Китаю та США у боротьбі з транснаціональною злочинністю;
- зупинити співпрацю Китаю та США у сфері контролю над наркотиками;
- зупинити китайсько-американські переговори щодо зміни клімату.