Люди, які прийшли в аеропорт, одягли маски в кольорах українського прапора. Також один із тих, хто прийшов зустрічати Ненсі Пелосі, прийшов у футболці синьо-жовтого кольору.

Зауважте Китай засудив візит Пелосі до Тайваню: вона зробила заяву у відповідь

Тайвань підтримує Україну

На кадрах, які розлетілися мережею, видно щонайменше десяток людей у масках, кольору українського прапора. Таким чином ті, хто прийшов в аеропорт зустрічати спікерку Палати представників США, привернули увагу й до України. Попри загрозу вторгнення Китаю на острів, у світі вже триває жорстока війна, яку розпочала росія.

Люди в аеропорту Тайбея у синьо-жовтих масках: щемливе відео

Зверніть увагу! Україна не визнає Тайвань та має дипломатичні відносини з Китаєм. Водночас від початку повномасштабного вторгнення Тайвань надає нашій країні фінансову підтримку. Про те, на чиєму боці світ на тлі загострення між Пекіном і Тайбеєм, читайте тут.

Візит Пелосі на Тайвань: коротко про головне

З моменту початку азійського турне Ненсі Пелосі, її візит на Тайвань привернув увагу світу через погрози Китаю – Пекін погрожував відповіддю на такий крок.

2 серпня після візиту до Малайзії, літак Пелосі вирушив на Тайвань і приземлився в аеропорту Тайбея. Варто відзначити, що в офіційному анонсі турне спікерки Палати представників згадок про острів не було.

МЗС Китаю засудило візит Пелосі на Тайвань, звинувативши США у втручання у "тайванське питання", яке Пекін вважає внутрішнім. Водночас Пелосі відзначила, що відповідно до закону США про відносини з Тайванем, який був ухвалений після встановлення дипломатичних відносин з Пекіном, такий візит є абсолютно законним.

Також Пелосі наголосила, що США підтримують статус-кво Тайваню і виступають проти спроб його змінити в односторонньому порядку.

Водночас Китай анонсував військові навчання довкола острова, які триватимуть до 6 серпня. 21 китайський винищував уже увійшов у зону ППО Тайваню.

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