Про це сповістили у Міноборони острова. Мовиться про літаки J-11, J-16, KJ-500, Y-9 EW, Y-8 ELINT.

Важливо Китай засудив візит Пелосі до Тайваню: вона зробила заяву у відповідь

Зауважимо, що напередодні 4 винищувачі J-16 зафіксували на південному заході від Тайваню. Тоді американці почали підтягувати до острова свої авіаносці.

Пелосі прилетіла на Тайвань

Спікерка Палати представників США 2 серпня прилетіла в Тайвань. Цей візит не був запланований у її турне Азією.

Китай різко засудив візит Пелосі. Ситуація стала напруженою, ще коли з'явилася перша інформація, що Пелосі може прилетіти в Тайвань. Китайська влада одразу пригрозила розгорнути військову кампанію.

Натомість США перемістили ближче до острова свою техніку, включно з авіаносцями та великими літаками.