МЗС країни через критику військових навчань викликало послів європейських країн, щоб висловити їм протест. Заяву G7 та ЄС назвали "безпідставним втручанням у внутрішні справи Китаю".

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Як Китай аргументує такі дії

МЗС країни не повідомило про те, дипломатів яких європейських держав викликали на зустріч.

Зауважимо, що Китай почав військові навчання у відповідь на візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань.

Цей острів китайці вважають своєю територією. Запевнили, що "запобігатимуть розколу країни з рішучістю, використовуючи всі засоби та за будь-яку ціну".

Візит Пелосі на Тайвань МЗС країни назвало відвертою політичною маніпуляцією та серйозним порушенням суверенітету й територіальної цілісності Китаю. Ба більше, заявили про змову та провокації США та Тайваню. Нібито на це вони дали цілком очікувану відповідь.

Президента Тайваню Цай Інвень заявила, що уряд і військові острова уважно стежать за військовими навчаннями Китаю. Також пильнують за операціями інформаційної війни. Вона запевнила, що вони готові реагувати в разі необхідності.

Я закликаю міжнародну спільноту підтримати демократичний Тайвань і зупинити будь-яку ескалацію ситуації з регіональною безпекою,

– сказав вона.

США не дозволять ізолювати Тайвань

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, де зараз перебуває Пелосі на завершення поїздки в Азію, назвав військові навчання Китаю біля Тайваню "серйозною проблемою". За його словами, це загрожує регіональному миру та безпеці.

Чиновниця ж висловила думку, що Китай не може заборонити офіційним особам США відвідувати Тайвань. Ненсі Пелосі рішуче заявила, що США не дозволять Китаю ізолювати Тайвань.

Пекін може намагатися утримувати Тайвань від відвідування інших місць, але не може ізолювати Тайвань, перешкоджаючи нам приїжджати туди,

– сказала спікерка.

Таким чином вона дала зрозуміти, що погрози Пекіна не діють. Американські політики будуть їздити туди, куди вважають за потрібне.

Візит Ненсі Пелосі на Тайвань

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прилетіла в Тайвань у рамках свого візиту в Азію. Китай різко засудив візит Пелосі до Тайваню. За польотом її літака слідкував ледь не весь світ. Адже воєнне напруження через це значно зростало.

Пелосі на острові вона зустрічалась із президенткою Тайваню Цай Інвень. Наголошувала, що США підтвердили залізну підтримку демократії Тайваню, включно з питаннями безпеки та стабільності, економічного зростання та управління.

Також була розмова онлайн зі спікером парламенту Тайваню Ю Сікуном. Під час зустрічей делегації обговорювали як США та Тайвань можуть поглибити економічні зв'язки. Пелосі також вручили орден як символ дружби США і Тайваню.

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