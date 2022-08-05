МИД страны из-за критики военных учений вызвал послов европейских стран, чтобы выразить им протест. Заявление G7 и ЕС назвали "безосновательным вмешательством во внутренние дела Китая".

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Как Китай аргументирует такие действия

МИД страны не сообщил о том, дипломатов каких европейских государств вызвали на встречу.

Отметим, что Китай начал военные учения в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Этот остров китайцы считают своей территорией. Заверили, что "будут предотвращать раскол страны с решительностью, используя все средства и любой ценой".

Визит Пелоси на Тайвань МИД страны назвал откровенной политической манипуляцией и серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая. Более того, заявили о сговоре и провокациях США и Тайваня. Якобы на это они дали вполне ожидаемый ответ.

Президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что правительство и военные острова внимательно следят за военными учениями Китая. Также следят за операциями информационной войны. Она заверила, что они готовы реагировать в случае необходимости.

Я призываю международное сообщество поддержать демократический Тайвань и остановить любую эскалацию ситуации с региональной безопасностью,

– сказала она.

США не позволят изолировать Тайвань

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, где сейчас находится Пелоси, завершая поездку в Азию, назвал военные учения Китая возле Тайваня "серьезной проблемой". По его словам, это чревато региональным миром и безопасностью.

Чиновница же высказала мнение, что Китай не может запретить официальным лицам США посещать Тайвань. Нэнси Пелоси решительно заявила, что США не позволят Китаю изолировать Тайвань.

Пекин может пытаться удерживать Тайвань от посещения других мест, но не может изолировать Тайвань, препятствуя нам приезжать туда,

– сказала спикер.

Таким образом, она дала понять, что угрозы Пекина не действуют. Американские политики будут ездить туда, куда считают нужным.

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань в рамках своего визита в Азию. Китай резко осудил визит Пелоси на Тайвань. За полетом ее самолета следил чуть ли не весь мир. Ведь военное напряжение из-за этого значительно возрастало.

Пелоси на острове встречалась с президентом Тайваня Цай Инвэнь. Отмечала, что США подтвердили железную поддержку демократии Тайваня, включая вопросы безопасности и стабильности, экономического роста и управления.

Также был разговор онлайн со спикером парламента Тайваня Ю Сикуном. В ходе встречи делегации обсуждали, как США и Тайвань могут углубить экономические связи. Пелоси также вручили орден как символ дружбы США и Тайваня.

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