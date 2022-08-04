На цьому наголосив заступник глави МЗС України Микола Точицький. Він говорив про всі виклики, на які світові потрібно негайно відповідати, під час відкриття Оглядової конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) в Нью-Йорку. Приблизно в цей момент захоплена росіянами ЗАЕС повністю вийшла з-під контролю міжнародних організацій.

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Які засади ядерної безпеки порушила росія

Наш дипломат відкрито сказав про те, що дії росії справді не лише суперечать домовленостям, а й становлять загрозу світовій безпеці. Адже вже були порушені одразу три "стовпи" ДНЯЗ щодо ядерного роззброєння:

неспровокований розвиток потенціалу для завдання ядерних ударів з боку росії;

розширення географії розгортання ядерної зброї у зв'язку з окупацією Криму;

через воєнне захоплення українських ядерних об'єктів.

Окремо Точицький акцентував на дії росіян на Запорізькій АЕС і на території Чорнобильської АЕС. Адже це були перші в історії факти перетворення цивільних ядерних об'єктів у військові плацдарми.

Він (заступник міністра – 24 канал) наголосив на необхідності вжиття дієвих спільних заходів з метою уникнення глобальної атомної катастрофи, серед яких – закриття повітряного простору над українськими атомними станціями, надання нашій державі систем ППО, притягнення країни-агресора до відповідальності за її злочинну діяльність,

– зазначили в МЗС України.

Що таке Оглядова конференція ДНЯЗ Це міжнародний інструмент, який вважається основою глобальної системи протидії неконтрольованому розповсюдженню та використанню ядерної зброї. Також він потрібен для сприяння мирному використанню атомної енергії.



Цьогоріч конференція проходитиме у Нью-Йорку в період з 1 до 26 серпня. Відкриття, на якому був заступник глави МЗС України, тривало від 1 по 3 серпня.



Відкриття ОК ДНЯЗ 2022 / Фото МЗС України

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