Про це 2 серпня повідомили у Міністерстві цифрової трансформації. Для кожного виду тривоги лунатимуть різні сигнали.

До теми Німеччина передасть Україні системи для радіаційного, хімічного та біологічного захисту

У додатку інформуватимуть про такі загрози:

повітряна тривога;

артилерійський обстріл;

вуличні бої;

хімічна загроза;

радіаційна небезпека.

Люди отримуватимуть інструкції дій

Крім сигналів застосунок також надсилатиме повідомлення. Там будуть алгоритми дій у разі певної небезпеки.

Всю інформацію про загрози для населення передаватимуть відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС. Наразі оновлення застосунку доступні для користувачів iOS, Android, Huawei.

Бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги,

– наголосили у Мінцифри.

Небезпека на Донеччині

Джерела 24 каналу в українських спецслужбах повідомляють, що росіяни готують обстріли хімічної промисловості на Донеччині. Традиційно, звинуватити планують Збройні Сили України.

Створити хімічну загрозу вбивці хочуть, щоб посилити позиції для наступу на Слов'янськ. Командири окупантів шукають засоби індивідуального захисту.

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росія займається ядерним тероризмом

Окупанти захопили Запорізьку АЕС, яка є найбільшою в Європі, в Енергодарі. Вони тероризують працівників, які стежать за безпекою на об'єкті, та розташовують там озброєння.

В "Енергоатомі" 29 липня повідомили, що окупанти проникли на "брудну" естакаду й до радіаційної зони блоку №2. Вони могли залишити там боєприпаси.

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