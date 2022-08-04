Об этом заявил заместитель главы МИД Украины Николай Точицкий. Он говорил о всех вызовах, на которые миру нужно немедленно отвечать, во время открытия Конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке. Приблизительно в этот момент захваченная россиянами ЗАЭС полностью вышла из-под контроля международных организаций .

Важно Приложение "Воздушная тревога" будет предупреждать о химической и радиационной опасности

Какие принципы ядерной безопасности нарушила россия

Наш дипломат открыто сказал о том, что действия России действительно не только противоречат договоренностям, но и представляют угрозу мировой безопасности. Ведь уже были нарушены сразу три "столпа" ДНЯО по ядерному разоружению:

неспровоцированное развитие потенциала для нанесения ядерных ударов со стороны России;

расширение географии развертывания ядерного оружия в связи с оккупацией Крыма;

из-за военного захвата украинских ядерных объектов.

Отдельно Точицкий акцентировал внимание на действиях россиян на Запорожской АЭС и на территории Чернобыльской АЭС. Это были первые в истории факты превращения гражданских ядерных объектов в военные плацдармы.

Он (заместитель министра – 24 канал) отметил необходимость принятия действенных совместных мер во избежание глобальной атомной катастрофы, среди которых – закрытие воздушного пространства над украинскими атомными станциями, предоставление нашему государству систем ПВО, привлечение страны-агрессора к ответственности за ее преступную деятельность,

– отметили в МИД Украины.

Что такое Обзорная конференция ДНЯО Это международный инструмент, который считается основой глобальной системы противодействия неконтролируемому распространению и использованию ядерного оружия. Также он необходим для содействия мирному использованию атомной энергии.



В этом году конференция будет проходить в Нью-Йорке в период с 1 по 26 августа. Открытие, на котором находился заместитель главы МИД Украины, длилось с 1 по 3 августа.



Открытие ОК ДНЯО 2022 / Фото МИД Украины

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