Про це 24 каналу розповів консультант Інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Він вважає, що якщо така війна виникне, вона відверне увагу від війни в Україні.

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Він наголосив, що якщо розпочнеться війна між США та Китаєм, а вона не може бути не ядерною, то основна увага світу буде саме до цього протистояння.

Тоді рівень допомоги Україні вже не буде таким значним. Саме тому в росії за день до візиту Пелосі в Тайвань, з'явилася підтримка Китаю. В росії було велике сподівання, що щось таки почнеться і світ сконцецтруться на цьому конфлікті,

– запевнив Іван Ус.

Чому Китаю не до війни

Але, за його слвовами, Китай об'єктивно оцінив ситуацію і зрозумів, що в цій складній економічній ситуації, в якій він опинився, йому точно не до війни з США.

"Тому Китай вирішив зробити "красивий хід" – ніякого збиття літака не було, але він оголосив військові навчання. Цим Китай продемонстрував, що він не готовий йти на це загострення з США", – підсумував експерт.

Чи можуть США та Китай застосувати ядерну зброю

Сполучені Штати Америки зберігають ядерний потенціал, щоб стримувати напади інших країн. У Вашингтоні заявили, що можуть застосувати ядерну зброю лише за надзвичайних обставин.

Зокрема, Блінкен сказав, що це може статися, коли йтиметься про захист життєво важливих інтересів країни, союзників і партнерів.

Водночас Китай заявив, що дотримується стратегії самооборони в цій сфері. Тому країна зобов'язується ніколи не застосовувати першою ядерну зброю ні за яких обставин. Там додали, що США "повинні вивести свою ядерну зброю з Європи і не розміщувати її в інших країнах світу".

Цікаво, що нещодавно російський президент владімір путін заявив, що ядерна війна ніколи не має бути розв'язана. Він підкреслив, що в ядерній війні не може бути переможців.

Генсек ООН попередив, що світ перебуває за крок до ядерного знищення.

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