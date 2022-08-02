Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він вважає, що ніяких серйозних акцій Китай не планує.

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Адже військово-морські маневри (навчання) навколо Тайваню починаються 4 серпня, а Ненсі Пелосі має поїхати з Тайваню 3 серпня.

За словами Піонтковського, російські пропагандисти очікували на щось серйозне:

що китайці зб'ють літак Пелосі,

що почнеться війна,

що всі сили США тепер будуть направлені на війну з Китаєм і там забудуть про Україну.

"Казали навіть про 2 мільйони бурятів, яких направлять на допомогу Китаю", – сміється публіцист.

Піонтковський заявив, що загалом ескалація викликана багато в чому саме Сі Цзіньпінем. Адже у візиті Пелоні нічого екстраординарного немає.

Він зазначив, що всі коментатори ситуації у Тайвані згадують з'їзд партії на початку жовтня цього року, де Сі Цзіньпін має ціль досягнути мандату на таке собі пожиттєве правління.

Адже цьому буде спротив. І йому треба якась можливість покричати, "пограти м’язами", підтвердити свою патріотичну позицію, тому візит Пелосі для нього дав таку можливість,

– пояснив експерт.

Піонтковський запевнив, що лідер Китаю тут наповну відіграється, зокрема на внутрішню китайську аудиторію.

"Але ні в якому разі йому не потрібна війна, бо це настільки серйозне рішення, яке він ще не може самостійно прийняти", – відповів він.

На думку Піонтковського, якби Сі Цзіньпін прийняв таке ріення, це підірвало б його позиції на жовтневому з'їзді. "Тому він просто "пограє м'язами" і проведе військові навчання навколо Тайваню. І кремлівська тусовка через це буде сильно розчарована", – додав він.

Піонтковський про візит Пелосі до Тайваню: відео 24 каналу



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