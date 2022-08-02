Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он считает, что никаких серьезных акций Китай не планирует.

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Ведь военно-морские маневры (учения) вокруг Тайваня начинаются 4 августа, а Нэнси Пелоси должна уехать из Тайваня 3 августа.

По словам Пионтковского, российские пропагандисты ожидали что-то серьезное:

что китайцы собьют самолет Пелоси,

что начнется война,

что все силы США теперь будут направлены на войну с Китаем и там забудут об Украине,

"Говорили даже о 2 миллионах бурят, которых направят на помощь Китаю", – смеется публицист.

Пионтковский заявил, что в целом эскалация вызвана во многом именно Си Цзиньпинем. Ведь в визите Пелоси ничего экстраординарного нет.

Он отметил, что все комментаторы ситуации в Тайване вспоминают съезд партии в начале октября этого года, где Си Цзиньпин имеет цель достичь мандата на свое пожизненное правление.

Ведь этому будет сопротивление. И ему нужна какая-то возможность покричать, "поиграть мышцами", подтвердить свою патриотическую позицию, поэтому визит Пелоси для него дал такую возможность,

– объяснил эксперт.

Пионтковский заверил, что лидер Китая здесь на полную отыграется, в частности на внутреннюю китайскую аудиторию.

"Но ни в коем случае ему не нужна война, потому что это столь серьезное решение, которое он еще не может самостоятельно принять", – ответил он.

По мнению Пионтковского, если бы Си Цзиньпин принял такое решение, это подорвало бы его позиции на октябрьском съезде. "Поэтому он просто "поиграет мышцами" и проведет военные учения вокруг Тайваня. И кремлевская тусовка из-за этого будет сильно разочарована", – добавил он.

Пионтковский о визите Пелоси в Тайвань: видео 24 канала



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