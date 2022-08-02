Про це 24 каналу розповів політолог Тарас Семенюк. Він наголосив що Китай попереджав і погрожував про те, що не допустить такої провокації.

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Зокрема, Китай погрожував винищувачами, які мали б зупинити літак Пелосі над Тайванем.

"В цій ситуації війна нікому не потрібна, як і не потрібен цей великий фронт Китаю та США. Всі розуміють, що і Китай, і Америка пов'язані в економічній сфері. І втрачати левову частку ринку Китай не хоче, адже його експорт в більшій мірі залежить від США", – зазначив Семенюк.

На його думку, США також не зацікавлені вести військову кампанію проти Китаю, бо китайська армія набагато сильніша, її не порівняти з російською армію.

Але загалом є країни, які зацікавлені в тому, щоб все таки Китай і США мали таке протистояння. Зокрема, мова йде про росію, вона хоче відволікти увагу від України і таким чином зупинити поставки зброї,

– заявив Семенюк.

Проте, за словами експерта, це аж ніяк не вплине. "Навіть через найгірший сценарій, який ми можемо собі лише уявити, - якщо розгориться війна між Китаєм та США, поставки зброї не зупиняться", – вважає він.

"Тайвань – це територія, яка вже наповнена зброєю. Там є військовий контингент США, і очевидно, що Америка має сучасне озброєння та системи ППО. Це не буде ситуація як з Україною, коли треба якомога швидше поставити зброю, Тайвань вже до цього в певній мірі готовий. І Китай це теж оцінює", - відповів він.

Але ця ситуація хвилює багатьох експертів.

"Я бачу, що цей конфлікт може розпалитися, якщо комусь зі сторін умовно "нерви здадуть". Це так гра, хто перший відійде і зупиниться. Звісно, можуть бути провокації, але ескалація навряд можлива", - додав Семенюк.

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