Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Семенюк. Он подчеркнул, что Китай предупреждал и угрожал о том, что не допустит такой провокации.
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В частности, Китай угрожал истребителями, которые должны были бы остановить самолет Пелоси над Тайванем.
"В этой ситуации война никому не нужна, как и не нужен этот великий фронт Китая и США. Все понимают, что и Китай, и Америка связаны в экономической сфере. И терять львиную долю рынка Китай не хочет, ведь его экспорт в большей степени зависит от США", – отметил Семенюк.
По его мнению, США также не заинтересованы вести военную кампанию против Китая, потому что китайская армия гораздо сильнее, ее не сравнить с российской армией.
Но в целом есть страны, которые заинтересованы в том, чтобы Китай и США все же имели такое противостояние. В частности, речь идет о россии, она хочет отвлечь внимание от Украины и таким образом остановить поставки оружия,
– заявил Семенюк.
Однако, по словам эксперта, это никак не повлияет. "Даже из-за самого худшего сценария, который мы можем себе представить, – если разгорится война между Китаем и США, поставки оружия не остановятся", – считает он.
"Тайвань – это территория, которая уже наполнена оружием. Там есть военный контингент США, и очевидно, что Америка имеет современное вооружение и системы ПВО. Это не будет ситуация как с Украиной, когда нужно как можно скорее поставить оружие, Тайвань уже к этому в определенной степени готов. И Китай это тоже оценивает", – ответил он.
Но эта ситуация волнует многих экспертов.
"Я вижу, что этот конфликт может разразиться, если кому-то из сторон условно "нервы сдадут". Это как игра, кто первый отойдет и остановится. Конечно, могут быть провокации, но эскалация вряд ли возможна", – добавил Семенюк.
Что известно о визите Пелоси на Тайвань
- Спикер Палаты представителей США может посетить Тайвань, хотя визита не было в ее официальном плане во время турне в Азии. Визит Пелоси может быть неофициальным.
- Однако это повлекло за собой напряжение в Тайванском проливе. Китай угрожает развернуть военную кампанию против Тайваня.
- В Пекине даже заявили, что могут вытеснить борт Пелоси, если он будет пытаться залететь в Тайбэй. США перемещают ближе к Тайваню технику, включая авианосцы и большие самолеты. В Белом доме готовят план безопасности для спикера Пелоси.
- После обеда 2 августа самолет, на котором может находиться Пелоси, повернул к Тайваню. Сервис Flightradar24 работает с перебоями.
- В то же время 8 американских истребителей и 5 самолетов-дозаправщиков вылетели из военной базы США, расположенной в Окинаве. Они должны обеспечивать охрану периметра для обеспечения безопасности Нэнси Пелоси. Четыре американских военных корабля, включая авианосец, также отправили восточнее Тайваня.
- Однако тайваньское телевидение сообщило о введении в стране второго уровня тревоги. Государственные китайские СМИ также пишут, что пространство закрыли якобы в рамках военных учений, которые проводят в области.
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