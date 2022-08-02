Авианосец USS Ronald Reagan прошел через Южно-Китайское море. Сейчас он размещен на юге от Японии. Об этом журналистам рассказал представитель ВМС США.

Кстати Самолет, в котором может быть Пелоси, повернул к Тайваню: Flightradar24 работает с перебоями

Говорят об "обычном развертывании"

Базирующийся в Японии Reagan работает с ракетным крейсером USS Antietam и эсминцем USS Higgins.

Чиновник убеждает, что это обычное развертывание, хотя добавляет – корабли способны реагировать на любые случаи.

Он не озвучил точные места, где стоят крейсеры. Кроме того, чиновник отметил, что десантный корабль USS Tripoli также находится в этом районе.

Что известно о визите Пелоси

Смотрите больше – самолет Пелоси приближается к Тайваню: видео