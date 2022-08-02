Эксперты подчеркивают, что Народно-освободительная армия Китая готова приложить все усилия, чтобы визит Пелоси на Тайвань не удалось реализовать. Для этого Минобороны страны готово даже перехватить ее самолет.

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Вхождение в воздушное пространство чревато конфликтом

В этом убежден китайский военный эксперт Су Чжунпин. Он отметил, что страна работает над возможной необходимостью вытеснять врагов через Тайваньский пролив. Более того, в Пекине готовы к военным конфликтам, которые могут возникнуть вследствие вмешательства как США, так и Японии.

А вот Фу Цяньшао, еще один китайский эксперт по военной авиации, поделился очередным замечанием. Он подчеркнул, что военные самолеты Китая имеют возможность регулярно проводить патрулирование вблизи острова Тайвань. Кроме того, военных мощностей у страны гораздо больше, чем было раньше. И говорится как о регулярном войске, так и флоте и авиации.

Китайская авиация может открыть огонь

Если самолет Пелоси войдет в зону наших учений, нам придется принять меры для катапультирования, перехвата, сопровождения и отправки радиопредупреждения… Если Пелоси добьется своего, наши военные самолеты могут стрелять снарядами по диагонали впереди самолета Пелоси для дополнительного предупреждения,

– сказал Фу.

Он также добавил, что в "первой цепочке островов" преимущество китайского войска значительно больше, чем у тех же вооруженных сил США, чьи самолеты наблюдения уже работают возле Тайваня. А это значит, что американское военное сопровождение не сможет обеспечить безопасность Пелоси в случае настоящей угрозы.

Генерал-лейтенант в отставке Герман Шуай из Тайваня тоже высказал свое предположение по этому поводу. Он подчеркнул, что приземление военного самолета США в аэропорту Тайбэя Суншань является серьезным нарушением красной линии Китая. И оно, отмечает Шуай, может лишь обострить кризис, вызванный возможным визитом Пелоси.

Напомним, что накануне Министерство обороны Тайваня усилило уровень боевой готовности. Это решение временное, а ввели его с утра 2 августа по полдень 4 августа. В промежутке этих дней Нэнси Пелоси должна была бы посетить государство с визитом.

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