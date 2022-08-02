Експерти підкреслюють, що Народно-визвольна армія Китаю готова докласти усіх зусиль, щоб візит Пелосі до Тайваню не вдалось реалізувати. Для цього Міноборони країни готове навіть перехопити її літак.

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Входження у повітряний простір загрожує конфліктом

У цьому переконаний китайський військовий експерт Су Чжунпін. Він зауважив, що країна працює над можливою необхідністю витісняти ворогів через Тайванську протоку. Ба більше, у Пекіні готові до військових конфліктів, які можуть виникнути внаслідок втручання як США, так і Японії.

А от Фу Цяньшао, ще один китайський експерт з військової авіації, поділився черговою заувагою. Він підкреслив, військові літаки Китаю мають можливість регулярно проводити патрулювання поблизу острова Тайвань. Крім того, військових потужностей у країни значно більше, ніж було раніше. І мовиться як про регулярне військо, так і флот та авіацію.

Китайська авіація може відкрити вогонь

Якщо літак Пелосі увійде в зону наших навчань, нам доведеться вжити заходів для катапультування, перехоплення, супроводу та відправлення радіопопередження… Якщо Пелосі досягне свого, наші військові літаки можуть стріляти снарядами по діагоналі попереду літака Пелосі задля додаткового попередження,

– сказав Фу.

Він також додав, що у "першому ланцюжку островів" перевага китайського війська значно більша, ніж у тих же збройних сил США, чиї літаки спостереження вже працюють біля Тайваню. А це означає, що американський військовий супровід не зможе гарантувати безпеку Пелосі у випадку справжньої загрози.

Генерал-лейтенант у відставці Герман Шуай з Тайваню теж висловив своє припущення з цього приводу. Він підкреслив, що приземлення військового літака США в аеропорту Тайбея Суншань – серйозне порушення червоної лінії Китаю. І воно, наголошує Шуай, може лиш загострити кризу, викликану можливим візитом Пелосі.

Нагадаємо, що напередодні Міністерство оборони Тайваню посилило рівень бойової готовності. Це рішення тимчасове, а запровадили його з ранку 2 серпня по полудень 4 серпня. У проміжку цих днів Ненсі Пелосі мала б завітати до держави з візитом.

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