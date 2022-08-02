Пелосі відвідає Тайвань попри погрози Китаю

Про те, що Китай може відповісти на візит Ненсі Пелосі на Тайвань, заявив прессекретар Білого дому Джон Кірбі. Журналісти CCN інформують, що візит Пелосі на Тайвань може вдібутися вже ввечері 2 серпня.

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Пелосі, яка є третьою людиною у США, планує відвідати місто Тайбен на острові. Про це журналістав розповів високопоставлений тайванський урядовець та офіційний представник США.

Втім, офіційної інформації про візит Пелосі на Тайвань досі немає. Спікерка Палати представників США може відвідати Тайвань, хоча в адміністрації Джо Байдена стурбовані реакцією Китаю.