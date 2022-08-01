Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі таки відвідає Тайвань 2 серпня. Хоча цього візиту нема у її офіційній програмі.

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Китай відреагував на можливий візит Ненсі Пелосі

Реакція офіційного Пекіна послідувала одразу. 4 винищувачі J-16 були зафіксовані на південний захід від Тайваню. До цього, уряд Китаю наголосив, що у випадку появи Пелосі на острові, сидіти "склавши руки" народно-визвольна армія не буде.

Літаки помітили на південь від Тайваню / Карта Народно-визвольної армії Китаю

Тим часом американці перекидають свої авіаносці та літаки ближче до острова. Видання Nikkei пише, що ВМС США хочуть створити буферну зону для літака Пелосі у випадку її візиту на Тайвань.

1 серпня Пелосі приземлилась у Сінгапурі

1 серпня літак спікерки Палати представників приземлився у Сінгапурі. Це перша зупинка політикині в її Індійсько-Тихоокеанському турі. Також у планах візит до Малайзії, Південної Кореї та Японії. Про Тайвань – жодних згадок.

У Південно-Китайському морі – авіаносець USS Ronald Reagan

Тим часом в Південно-Китайське море повернувся авіаносець USS Ronald Reagan. Поблизу Японії перебуває USS America та десантний корабель USS Tripoli. В Тихому океані дислокується авіаносець USS Abraham Lincoln, десантний вертолітний док USS Essex і 36 інших військових кораблів та 3 підводні човни США.

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Зверніть увагу! Про свої кроки у разі, якщо Ненсі Пелосі таки приземлиться на території Тайваню, в уряді Китаю не уточнили. Натомість в МЗС сказали: "Якщо вона наважиться прилетіти, то давайте почекаємо і побачимо".

Напруження через візит Ненсі Пелосі:

Ще 22 липня Міністерство оборони Японії заявило про надзвичайно високу загрозу нападу Китаю на Тайвань.

Після новини про візит Пелосі Китай раптово почав військові навчання – навпроти берегів Тайваню.

Також китайська армія почала перекидати в цей регіон системи ППО.

У китайських ЗМІ навіть пропонували збити літак з американською політикинею.

Експерти кажуть, що непублічно Пекін ще більш агресивний і прямо погрожує Вашингтону військовою відповіддю.

Дізнайтесь у відео – чи справді Китай може напасти на Тайвань: