Пелосі не підтвердила жодних поїздок на Тайвань

Відповідну заяву під час брифінгу зробив представник Білого дому Джон Кірбі. У Білому домі наголошують, що Пелосі має право відвідати Тайвань, як й інші законодавці США.

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У Білому домі підкреслили, що США вважають, що Китай не має причин використовувати візит Пелосі на Тайвань як привід для агресії щодо острова.

Водночас у Білому домі зазначили, що Пелосі не підтвердила жодних поїздок на Тайвань. Кірбі нагадав, що спікерка Палати представників США вже раніше відвідувала Тайвань як членкиня Конгресу.

Представник Білого дому також заявив, що Китай найближчими днями, схоже, готується здійснити подальші кроки, які можуть включати військові провокації.

Ми не проковтнемо наживку, нас не залякують,

– сказав представник Білого дому Кірбі.

Ймовірний візит Пелосі на Тайвань прокоментував і державний секретар США Ентоні Блінкен. Він заявив, що якщо Пелосі вирішить відвідати Тайвань, а Китай створить напруженість – "відповідальність буде повністю на Пекіні".

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