Адміністрація Байдена підтримує поїздку Пелосі на Тайвань

Ненсі Пелосі може відвідати Тайвань попри те, що цієї "зупинки" немає в програмі її візиту в Азію. Тайванський чиновник розповів журналістам, що Пелосі, ймовірно, залишиться на Тайвані на одну ніч. Однак інформації, коли саме прилетить Пелосі – немає.

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Візит спікерки Палати представників США може відбутися на тлі погроз з боку Китаю. У повітряний простір Тайваню 1 серпня увійшли 4 китайські ударні винищувачі. Водночас США підтягують до Тайваню свої авіаносці.

Офіційний представник США у коментарі журналістам повідомив, що посадовці американського Міністерства оборони працюють цілодобово і відстежуючи будь-які пересування Китаю в регіоні, розробляючи план із забезпечення безпеки Пелосі.

Речник Міністерства оборони США заявив, що адміністрація Джозефа Байдена підтримує поїздку Пелосі на Тайвань.

Ми хочемо переконатися, що коли вона подорожує за кордон, вона може робити це безпечно та надійно, і ми збираємося переконатися в цьому. Немає жодних причин для китайської риторики. Немає жодних причин для будь-яких дій. Це не рідкість, коли лідери Конгресу їздять на Тайвань,
– заявив Кірбі.

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