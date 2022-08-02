Авіаносець USS Ronald Reagan пройшов через Південно-Китайське море. Зараз він розміщений на Півдні від Японії. Про це журналістам розповів представник ВМС США.
До речі Літак, в якому може бути Пелосі, повернув у сторону Тайваню: Flightradar24 працює з перебоями
Кажуть про "звичайне розгортання"
Базований у Японії Reagan працює з ракетним крейсером USS Antietam і есмінцем USS Higgins.
Чиновник переконує, що це звичайне розгортання, хоча додає – кораблі здатні реагувати на будь-які випадки.
Він не озвучив точні місця, де стоять крейсери. Крім того, чиновник зазначив, що десантний корабель USS Tripoli також перебуває в цьому районі.
Що відомо про візит Пелосі
- Спікерка Палати представників США може відвідати Тайвань, хоча візиту не було в її офіційному плані під час турне в Азії. Візит Пелосі може бути неофіційним.
- Однак це спричинило напругу в Тайванській протоці. Китай погрожує розгорнути військову кампанію проти Тайваню.
- У Пекіні навіть заявили, що можуть витіснити борт Пелосі, якщо він намагатиметься залетіти до Тайбею. США переміщають ближче до Тайваню техніку, включно з авіаносцями та великими літаками. У Білому домі готують план безпеки для спікерки Пелосі.
- По обіді 2 серпня літак, на якому може перебувати Пелосі, повернув до Тайваню. Сервіс Flightradar24 працює із перебоями.