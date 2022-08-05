Про це 24 каналу сказав Олександр Мусієнко – керівник Центру військово-правових досліджень. І додав, що треба визнати, що ситуація напружена у зв'язку з тим, що спікерка Палати представників Ненсі Пелосі прилітала на Тайвань.

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За його словами, з іншого боку Китай протестував та почав військові навчання довкола Тайваню наступного ж дня. Неподалік присутня й авіаносна група США.

Крім того, найближчим часом у одному з індійських штатів почнуться навчання спільно зі Сполученими Штатами, які проводитимуть на кордоні з Китаєм.

Тобто ця ситуація свідчить про те, що Китай кидає виклик. Зокрема, транстихоокеанському партнерству,

– сказав Мусієнко.

А також, намагається кинути виклик і військовим потужностям. Країна, крім того, намагається досить активно розвивати мережу своїх військових баз.

Тобто, йде певне військове суперництво, додав експерт. Однак це скорочення співпраці зі США ще не означає, що стратегічний діалог на найвищому рівні, який стосується ядерної та стратегічної зброї, є припиненим. Так само і триватиме діалог на рівні лідерів держав.

Мусієнко про скорочення співпраці зі США через візит Пелосі: дивіться відео

Китай скоротив співпрацю зі США

Китай припинив переговори зі США щодо оборони та клімату через погіршення відносин між найбільшими економіками світу після поїздки спікерки Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань.

Серед заходів, оголошених Китаєм – припинення переговорів із США щодо оборони. Пекін заявив, що скасує діалог із військовими лідерами США.

Крім того, Пекін припинить переговори щодо клімату – це одна зі сфер, де дві країни знайшли спільну мову в останні роки.

Увага! Міністерство закордонних справ Китаю також оголосило про введення персональних санкцій проти Пелосі та її найближчих родичів.