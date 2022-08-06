Раніше Китай скасував зустріч з представниками Пентагону. Про те, що американців китайці ігнорують, розповідають джерела.

До теми Китай ввів санкції проти Пелосі: вона закликала негайно припинити пуски ракет поблизу Тайваню

Мовчання Китаю – необдуманий крок

При цьому в Пентагоні говорять, що таке мовчання Китаю – дуже необдуманий та недалекоглядний крок. Ігнорування США лише збільшує ризик ескалації.

Якщо китайці діятимуть більш агресивно та наближчатимуться до сил США, нам знадобляться механізми для сприяння безпечному робочому середовищу,

– сказав Ренді Шрайвер, колишній чиновник Пентагону.

Військові лідери США готові на комунікацію навіть з потенційними супротивниками – задля того, аби запобігти масштабному конфлікту.

Міллі говорив з китайським генералом ще 7 липня

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі говорив зі своїм китайським колегою генералом Лі Цзоченом ще 7 липня. Вони домовились перебувати на зв'язку.

В червні голова Пентагону Ллойд Остін особисто зустрічався з міністром оборони Китаю генералом Вей Фенге у Сінгапурі.

Важливо! Китай офіційно заявив, що припиняє офіційні діалоги з американськими військовими командувачами вищого рівня, а також переговори про безпеку на морі.

Читайте також Німецькі депутати вслід за Пелосі хочуть відвідати Тайвань

Загострення навколо Тайваню: коротко

Візит Ненсі Пелосі на Тайвань у Пекіні назвали втручанням у внутрішні справи Китаю.

Проти спікерки Палати представників США ввели китайські санкції. Вона стала найбільш високопоставленим чиновником США в історії, проти якого Пекін ввів каральні обмеження.

Китайська армія розпочала військові навчання навколо Тайвань, аби перекрити міжнародні маршрути через острів.

Китайці запустили 11 балістичних ракет, частина з яких впала у винятковій економічній зоні Японії.

Дивіться у відео – Пелосі звернулась до Китаю: