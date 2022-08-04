Китайські військові навчання в регіоні тривають з вечора 2 серпня. Уранці 4 серпня Китай почав відпрацювання стрільби, в тому числі й на далекі відстані.

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Тайвань розцінює маневри Китаю як блокаду

Китай проводить свої навчання у 6 регіонах довкола Тайваню, заблокувавши морський та повітряний простір для судноплавства та польотів. Тому влада острова розцінює ці маневри як морську та повітряну блокаду. Через це Тайбей веде перемовини з Філіппінами та Японією щодо створення нових маршрутів для транзиту, оскільки основні шляхи зараз заблоковані.

Аналітикиня Бонні Лін наголосила, що ризик конфронтації між Китаєм та Тайванем досі існує та є багато сценарії. Наприклад, Пекін може знову запустити свої винищувачі в зону ППО острова, а тайванські війська можуть їх перехопити.

Крім запуску винищувачів, через які Тайвань підіймає свої реактивні літаки, урядові сайти Тайбею зазнають кібератак.

Військові навчання Китаю: дивіться відео

Китай може готувати запуск балістичних ракет

Аналітики стверджують, що одним із ймовірних сценаріїв може стати запуск Китаєм балістичних ракет у зони поблизу острова, де оголошені навчання, а не безпосередньо на Тайвань. Наприклад, Пекін так робив у 1996 році, під час попереднього загострення у відносинах з Тайванем. Однак цього разу ситуація більш загрозлива – зони проведення навчань набагато ближчі до острова.



Зони проведення навчань Китаю (виділені червоним кольором) / Карта BBC

Ті ж аналітики припускають, що якщо Китай запустить балістичну ракету, то найімовірнішою ціллю буде зона навчань на схід від острова, щоб ракета пролетіла над Тайванем. Це вважатиметься серйозним порушенням повітряного простору Тайваню.

На тлі таких побоювань американський літак, який може відстежувати балістичні ракети в польоті, вилетів з Японії та прямує до Тайваню.

Військові навчання Китаю навколо Тайваню: дивіться відео

Коротко про військові навчання Китаю

На тлі загострення між Китаєм та Тайванем, Пекін оголосив наприкінці липня про проведення навчань у Тайванській протоці. Однак після візиту Ненсі Пелосі на Тайвань, Китай вирішив провести навчання у 6 регіонах навколо острова протягом 3 днів – з 3 по 5 серпня. Усе, що відомо про причини загострення у Південно-східній Азії, ми зібрали тут.

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