Наші дипломати та політики роблять все для того, щоб кожному розповісти про звірства росіян в Україні. Президент Володимир Зеленський виступив перед студентами з 20 вишів Австралії, інформує 24 канал.
До теми Зеленський хоче поговорити з Сі Цзіньпіном особисто, щоб Китай переглянув ставлення до росії
Що сказав Зеленський про Китай
Президента запитали щодо ролі Китаю, адже країна є серйозним політичним гравцем на світовій арені.
Я б хотів, щоб Китай долучився до об'єднаної світової позиції щодо тиранії росії проти України. Цього нема, Китай стоїть осторонь, балансує і має такий собі нейтралітет. Це набагато краще, ніж якби Китай доєднався до росії. Вірю, що народ цієї держави зробить розумний вибір. Все ж таки для нас важливо, щоб Китай не допомагав росії,
– сказав Зеленський.
За його словами, він щодня робить все, аби росія не змогла навколо себе хоч когось об'єднати. Над цим потужно працюють і багато світових лідерів. Вже видно, що росія втрачає тих чи інших союзників, зокрема, економічних.
Президент також зауважив, що є певні випадки обходу санкцій. Він визнав, що деякі держави у світі трохи допомагають росії. Вони ще не відчувають на собі, який вплив ця війна зробила на весь світ.
Думка експертів про позицію Китаю
- Український політолог Микола Давидюк розповідав, що Китаю вигідна слабка росія. У майбутньому цілком можливо, що вони розпатрають окупантів та заберуть собі найцікавіші частини їхньої держави.
- Експерт Ради зовнішньої політики Українська призма Олександр Краєв висловлював думку, що Китай не зацікавлений в союзі з росією. Водночас там не хочуть, що вона програла у війні. Він вважає, що є кілька факторів, які доводять, що Китай не збирається формувати потужний союз з росією.
- Аналітик Андрій Вінгірський розповідав, що росія добряче підставила Китай з проєктом "Один пояс, один шлях". Тепер країна зупинила всі інвестиції в росію за цим проєктом. Так Пекін прагне уникнути санкцій, які Захід запровадив проти країни-агресорки через її повномасштабне вторгнення в Україну.
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