Наші дипломати та політики роблять все для того, щоб кожному розповісти про звірства росіян в Україні. Президент Володимир Зеленський виступив перед студентами з 20 вишів Австралії, інформує 24 канал.

До теми Зеленський хоче поговорити з Сі Цзіньпіном особисто, щоб Китай переглянув ставлення до росії

Що сказав Зеленський про Китай

Президента запитали щодо ролі Китаю, адже країна є серйозним політичним гравцем на світовій арені.

Я б хотів, щоб Китай долучився до об'єднаної світової позиції щодо тиранії росії проти України. Цього нема, Китай стоїть осторонь, балансує і має такий собі нейтралітет. Це набагато краще, ніж якби Китай доєднався до росії. Вірю, що народ цієї держави зробить розумний вибір. Все ж таки для нас важливо, щоб Китай не допомагав росії,

– сказав Зеленський.

За його словами, він щодня робить все, аби росія не змогла навколо себе хоч когось об'єднати. Над цим потужно працюють і багато світових лідерів. Вже видно, що росія втрачає тих чи інших союзників, зокрема, економічних.

Президент також зауважив, що є певні випадки обходу санкцій. Він визнав, що деякі держави у світі трохи допомагають росії. Вони ще не відчувають на собі, який вплив ця війна зробила на весь світ.

Думка експертів про позицію Китаю

Український політолог Микола Давидюк розповідав, що Китаю вигідна слабка росія. У майбутньому цілком можливо, що вони розпатрають окупантів та заберуть собі найцікавіші частини їхньої держави.

Експерт Ради зовнішньої політики Українська призма Олександр Краєв висловлював думку, що Китай не зацікавлений в союзі з росією. Водночас там не хочуть, що вона програла у війні. Він вважає, що є кілька факторів, які доводять, що Китай не збирається формувати потужний союз з росією.

Аналітик Андрій Вінгірський розповідав, що росія добряче підставила Китай з проєктом "Один пояс, один шлях". Тепер країна зупинила всі інвестиції в росію за цим проєктом. Так Пекін прагне уникнути санкцій, які Захід запровадив проти країни-агресорки через її повномасштабне вторгнення в Україну.

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