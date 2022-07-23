Про це 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики Українська призма Олександр Краєв. За його словами, є кілька факторів, які доводять, що Китай не збирається формувати потужний союз з росією.

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Китай не сприймає росію як центр сили в регіоні

На думку Краєва, Китай, скоріш за все, вважає росію просто регіональним гравцем. Вони не будуть потужно підтримувати окупантів, адже розуміють, що потім доведеться витягувати і себе, і своїх "друзів". Утім, в Китаї готові надавати негласну допомогу, яка більш-менш триматиме росію на плаву економічно.

В Китаї чудово усвідомлюють, що їм значно краще будувати відносини із Заходом. Краєв визнає, що цей шлях буде конкурентним, а інколи ворожим. Але Китай по ньому прямує: знімає мита з товарів, активно співпрацює з американцями. А ще й позакривав довгострокові багатомільярдні проєкти з росіянами. Зокрема, щодо скрапленого газу.

Як на мене, Китай зацікавлений в тому, щоб нестабільність продовжувалася. Це не означає, що він зацікавлений в росії як такій, – зазначає Краєв.

Чи хоче Китай сформувати союз з росією – розповідає Краєв: дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно в ЦРУ та міноборони Японії наголосили, що загроза нападу Китаю на Тайвань надзвичайно висока. Раніше в Пекіні натякали на спроби забрати острів у будь-який спосіб.