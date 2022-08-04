Наши дипломаты и политики делают все для того, чтобы каждому рассказать о зверствах россиян в Украине. Президент Владимир Зеленский выступил перед студентами из 20 вузов Австралии, сообщает 24 канал.

К теме Зеленский хочет поговорить с Си Цзиньпином лично, чтобы Китай просмотрел отношение к россии

Что сказал Зеленский о Китае

Президента спросили по поводу роли Китая, ведь страна является серьезным политическим игроком на мировой арене.

Я бы хотел, чтобы Китай присоединился к объединенной мировой позиции относительно тирании россии против Украины. Этого нет, Китай стоит в стороне, балансирует и имеет нейтралитет. Это гораздо лучше, чем если бы Китай присоединился к России. Верю, что народ этого государства сделает разумный выбор. Все же для нас важно, чтобы Китай не помогал России.

– сказал Зеленский.

По его словам, он каждый день делает все, чтобы россия не смогла вокруг себя хоть кого объединить. Над этим мощно трудятся и многие мировые лидеры. Уже видно, что Россия теряет тех или иных союзников, в частности, экономических.

Президент также отметил, что есть некоторые случаи обхода санкций. Он признал, что некоторые государства в мире немного помогают России. Они еще не чувствуют на себе, какое влияние эта война оказала на весь мир.

Мнение экспертов о позиции Китая

Украинский политолог Николай Давидюк рассказывал, что Китаю выгодна слабая россия. В будущем вполне возможно, что они разделят оккупантов и заберут себе самые интересные части их государства.

Эксперт Совета внешней политики Украинская призма Александр Краев высказывал мнение, что Китай не заинтересован в союзе с россией. В то же время, там не хотят, что она проиграла в войне. Он считает, что есть несколько факторов, доказывающих, что Китай не собирается формировать мощный союз с россией.

Аналитик Андрей Вингирский рассказывал, что россия изрядно подставила Китай с проектом "Один пояс, один путь". Теперь страна остановила все инвестиции в Россию по этому проекту. Так Пекин стремится избежать санкций, которые Запад ввел против страны-агрессора из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Ситуация с Тайванем и Китаем обострилась: смотрите видео