Об этом президент сказал в интервью одному из китайских изданий. Материал вышел под утро 4 августа.

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Почему Зеленский хочет разговора с Си Цзиньпином

Президент рассказал, что наша страна пытается договориться о таком дипломатическом звонке еще с начала полномасштабного вторжения. Однако даже через 6 месяцев это так и не удалось.

Я хотел бы поговорить напрямую. Это очень мощное государство (Китай – 24 канала). Это мощная экономика... Поэтому она может политически экономически влиять на россию. Кроме того, Китай является постоянным членом Совбеза ООН,

– сказал цитирует Зеленский.

Также он вспомнил, что разговаривал с Си Цзиньпином в прошлом году. Мол, сейчас такой разговор был бы очень полезным. Ведь использования огромного политического и экономического влияния на россию Китая было бы достаточно, чтобы положить конец боевым действиям.

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