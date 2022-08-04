Китайские военные учения в регионе продолжаются с вечера 2 августа. Утром 4 августа Китай начал отработку стрельбы, в том числе и на дальние расстояния.

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Тайвань расценивает маневры Китая как блокаду

Китай проводит свои учения в 6 регионах вокруг Тайваня, заблокировав морское и воздушное пространство для судоходства и полетов. Поэтому власти острова расценивают эти маневры как морскую и воздушную блокаду. Поэтому Тайбэй ведет переговоры с Филиппинами и Японией о создании новых маршрутов для транзита, поскольку основные пути сейчас заблокированы.

Аналитика Бонни Лин отметила, что риск конфронтации между Китаем и Тайванем до сих пор существует и есть много сценарии. К примеру, Пекин может вновь запустить свои истребители в зону ПВО острова, а тайваньские войска могут их перехватить.

Помимо запуска истребителей, через которые Тайвань поднимает свои реактивные самолеты, правительственные сайты Тайбэя подвергаются кибератакам.

Военные учения Китая: смотрите видео

Китай может готовить запуск баллистических ракет

Аналитики утверждают, что одним из возможных сценариев может стать запуск Китаем баллистических ракет в зоны вблизи острова, где объявлены учения, а не непосредственно на Тайвань. К примеру, Пекин так поступал в 1996 году, во время предварительного обострения в отношениях с Тайванем. Однако в этот раз ситуация более угрожающая – зоны проведения учений гораздо ближе к острову.



Зоны проведения учений Китая (выделены красным цветом) / Карта BBC

Те же аналитики предполагают, что если Китай запустит баллистическую ракету, то вероятной целью будет зона учений к востоку от острова, чтобы ракета пролетела над Тайванем. Это считается серьезным нарушением воздушного пространства Тайваня.

На фоне таких опасений американский самолет, который может отслеживать баллистические ракеты в полете, вылетел из Японии и направляется в Тайвань.

Военные учения Китая вокруг Тайваня: смотрите видео

Кратко о военных учениях Китая

На фоне обострения между Китаем и Тайванем Пекин объявил в конце июля о проведении учений в Тайваньском проливе. Однако после визита Нэнси Пэлоси на Тайвань Китай решил провести обучение в 6 регионах вокруг острова в течение 3 дней – с 3 по 5 августа. Все, что известно о причинах обострения в Юго-Восточной Азии, мы собрали здесь.

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