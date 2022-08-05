Азійське турне Пелосі добігає кінця. Останньою зупинкою спікерки Палати представників Конгресу США, яка вже відвідала демілітаризовану зону на кордоні Південної і Північної Кореї, стала Японія.

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Деталі від німецьких депутатів

Здійснити візит на Тайвань можуть представники комітету Бундестагу з прав людини. У розмові зі ЗМІ один з депутатів додав, що не хоче, аби їх стримував "дракон, який дихає погрозами".

Поїздка німецьких депутатів на Тайвань може відбутися вже восени. Орієнтовно – 22 – 30 жовтня. Аби взяти участь у візиті, заявку необхідно подати до початку вересня. До складу делегації увійдуть 8 парламентарів.

Візит Пелосі на Тайвань

Пелосі під час візиту зустрілася з Цай Інвень – віцепрезиденткою Тайваню. Спікерка Палати представників Конгресу США додала, що делегація підтвердила залізну підтримку демократії Тайваню. За словами Пелосі, Америка залишається непохитною у своїй відданості народу Тайваню.

Окрім того, Пелосі провела розмову з Ю Сікуном – спікером парламенту Тайваню.

Під час візиту Пелосі отримала орден як символ дружби США і Тайваню.

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