Про це заявив японський міністр оборони Нобуо Кіші. Всього було випущено 11 ракет, 5 з них потрапили до ВЕС Японії. Міністр наголосив, що це перший випадок, коли балістична ракета, що належить китайським військовим, впала у японських водах.
Увага Китай у навчаннях навколо Тайваню задіє ракети, що несуть термоядерний заряд
Це серйозна проблема, яка стосується національної безпеки нашої країни та безпеки людей,
– зазначив Кіші.
Наголосивши, що дії Китаю мають серйозний вплив на мир і стабільність у регіоні та міжнародному співтоваристві.
Коротко про військові навчання Китаю
- Китай розпочав військові навчання у 6 акваторіях навколо Тайваню після візиту на острів спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.
- Ці навчання стануть найбільшими в історії Китаю в Тайванській протоці, вони включатимуть бойову стрільбу у водах і в повітряному просторі навколо Тайваню.
- Офіційні особи Тайваню заявили, що навчання порушують правила Організації Об’єднаних Націй, втручаються в територіальний простір Тайваню і є прямим викликом вільній повітряній і морській навігації.
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