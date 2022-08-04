Про це заявив японський міністр оборони Нобуо Кіші. Всього було випущено 11 ракет, 5 з них потрапили до ВЕС Японії. Міністр наголосив, що це перший випадок, коли балістична ракета, що належить китайським військовим, впала у японських водах.

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Це серйозна проблема, яка стосується національної безпеки нашої країни та безпеки людей,

– зазначив Кіші.

Наголосивши, що дії Китаю мають серйозний вплив на мир і стабільність у регіоні та міжнародному співтоваристві.

Коротко про запуск ракет. Запуски 11 ракет типу Dongfeng відбулися о 14:00 за місцевим часом і тривали близько двох годин. У МЗС Тайваню закликали міжнародну спільноту засудити китайську військову загрозу.

Коротко про військові навчання Китаю

Китай розпочав військові навчання у 6 акваторіях навколо Тайваню після візиту на острів спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.

Ці навчання стануть найбільшими в історії Китаю в Тайванській протоці, вони включатимуть бойову стрільбу у водах і в повітряному просторі навколо Тайваню.

Офіційні особи Тайваню заявили, що навчання порушують правила Організації Об’єднаних Націй, втручаються в територіальний простір Тайваню і є прямим викликом вільній повітряній і морській навігації.

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