Об этом заявил японский министр обороны Нобуо Киши. Всего было выпущено 11 ракет, 5 из них попали в ИЭЗ Японии. Министр подчеркнул, что это первый случай, когда принадлежащая китайским военным баллистическая ракета упала в японских водах.
Внимание Китай в учениях вокруг Тайваня задействует ракеты, несущие термоядерный заряд
Это серьезная проблема, которая касается национальной безопасности нашей страны и безопасности людей.
– отметил Киши.
Подчеркнув, что действия Китая оказывают серьезное влияние на мир и стабильность в регионе и международном сообществе.
Кратко о военных учениях Китая
- Китай начал военные учения в 6 акваториях вокруг Тайваня после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
- Эти учения станут крупнейшими в истории Китая в Тайваньском проливе, они будут включать боевую стрельбу в водах и в воздушном пространстве вокруг Тайваня.
- Официальные лица Тайваня заявили, что учения нарушают правила Организации Объединенных Наций, вмешиваются в территориальное пространство Тайваня и являются прямым вызовом свободной воздушной и морской навигации.
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