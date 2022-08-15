В Пекине снова заговорили о нарушении своего суверенитета и территориальной целостности. Поэтому Китай решил действовать по той же схеме, что во время визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси – объявить проведение военных учений.

Напомним Вслед за Пелоси: делегация Конгресса прибыла на Тайвань

Китай снова обвиняет США

Уже в традиционной манере Пекин обвинил Вашингтон в "подрывающих мир" провокациях и "политических трюках". Именно поэтому часть китайских войск, прилегающих к Тайваню, объявила о многофункциональных военных учениях в морском и воздушном пространстве вокруг острова.

Народно-освободительная армия Китая продолжает обучение и подготовку к войне, решительно защищает национальный суверенитет и территориальную целостность и решительно подавит любую форму сепаратизма независимости Тайваня и иностранное вмешательство.

– заявили в Минобороны Китая.

В то же время премьер-министр Тайваня Су Цзэн Чан заявил, что реакция Китая на визиты иностранных друзей на остров никак не влияет.

Делегация Конгресса на Тайване

В начале августа значительная часть мира наблюдала за визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань на фоне военных угроз Китая. 2 августа в рамках своего азиатского турне Пелоси прибыла на остров. Спикер Палаты представителей стала самой высокопоставленной чиновницей США, которая посещала Тайвань с 1997 года.

В преддверии этой поездки в США возникли споры по поводу целесообразности визита на Тайвань. Например, советник президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан выступил категорически против, сам Джо Байден сомневался в целесообразности этого. Однако в Конгрессе представители обеих партий согласились, что на фоне угроз Китая нельзя отменить визит.

После успешного азиатского турне Нэнси Пелоси, на Тайвань 14 августа прибыла делегация Конгресса во главе с сенатором Эдом Марки.

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