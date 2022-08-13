Китайські чиновники наразі займаються підготовкою поїздки Сі Цзіньпіна у Південно-Східну Азію. Саме під час неї, ймовірно, відбудеться зустріч з Байденом.
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У листопаді, ймовірно, відбудеться зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна
За словами посадовців, які брали участь у підготовці поїздки Сі Цзіньпіна, він спершу повинен завершити з'їзд партії, а вже потім, ймовірно, візьме участь у саміті лідерів країн Групи 20 на індонезійському острові Балі 15 – 16 листопада. Очікується, що звідти Сі Цзіньпін поїде до Бангкока, щоб взяти участь у саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.
Окрім цього, наразі частина підготовки досі перебуває на ранній стадії та може бути змінена. Мовиться про можливу зустріч Сі Цзіньпіна та Байдена. Вона може відбутися під час одного із самітів.
Китай підтримує Індонезію та Таїланд як господарів двох конференцій і готовий працювати з усіма сторонами, щоб просувати конференцію для досягнення позитивних результатів,
– відповіли в МЗС Китаю на запитання по майбутні поїздки Сі Цзіньпіна.
Водночас у Білому домі поки утримуються від коментарів. Його офіційний представник повідомив, що лідери Китаю та США обговорили можливу особисту зустріч під час телефонної розмови, яка відбулася нещодавно.
У Білому домі також заявили, що Китай продовжує робити провокативні, дестабілізаційні та безпрецедентні кроки у зв'язку з поїздкою спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань. Проте Сполучені Штати продовжують дотримуватися політики "одного Китаю" та не підтримують незалежності острова.
Водночас вони мають намір поглиблювати зв'язки з Тайванем, попри протести Пекіна. У наступні тижні та місяці Сполучені Штати планують робити кроки щодо збереження стабільності в Азійсько-Тихоокеанському регіоні через дії Китаю. Також США мають намір у наступні кілька тижнів відправляти кораблі своїх Військово-морських сил до Тайванської протоки.
У Білому домі зазначили, що конкретних домовленостей про можливу особисту зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна поки немає. Проте найближчим часом у США планують оприлюднити амбітну дорожню карту торгових переговорів з Тайванем.
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