Перший негативний результат тесту на COVID-19 Байден отримав 6 серпня. Тоді повідомляли, що він залишиться на самоізоляції до повторного тесту.

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Цього разу позитивний тест на COVID-19 Байден отримав 30 липня. Ще за 3 дні до того повідомили, що президент США одужав. Лікар Кевін О'Коннор пояснив, чому це відбулося. Як виявилося, Байден увійшов до відсотка пацієнтів, у яких діагностують "відскок" COVID-19.

У суботу пізно вранці президент здав позитивний тест на антиген. Це фактично представляє "відскок" позитиву. Президент не зазнав жодних повторних симптомів, і він продовжує почуватися досить добре,

– заявив тоді О'Коннор.

Під час хвороби Байден не припиняв працювати. Він навіть взяв участь у віртуальних заходах.

Зауважте! У Білому домі пояснили, що Байден балотуватиметься на другий термін. Майбутні вибори президента США заплановані на 2024 рік. Тим часом наразі Байден зосередиться над питанням зменшення інфляції у США. За даними Білого дому, "президент вважає за необхідне забезпечити це для середнього класу та американського народу".

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