Первый отрицательный результат теста на COVID-19 Байден получил 6 августа. Тогда сообщалось, что он останется на самоизоляции до повторного теста.

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В этот раз положительный тест на COVID-19 Байден получил 30 июля. Еще за 3 дня до этого сообщили, что президент США поправился. Врач Кевин О'Коннор объяснил, почему это произошло. Как оказалось, Байден вошел в процент пациентов, у которых диагностируют "отскок" COVID-19.

В субботу поздно утром президент сдал положительный тест на антиген. Это фактически представляет "отскок" позитива. Президент не испытал никаких повторных симптомов, и он продолжает чувствовать себя достаточно хорошо,

– заявил тогда О'Коннор.

Во время болезни Байден не переставал работать. Он даже принял участие в виртуальных мероприятиях.

Примите во внимание! В Белом доме объяснили, что Байден будет баллотироваться на второй срок. Предстоящие выборы президента США запланированы на 2024 год. Между тем, сейчас Байден сосредоточится над вопросом уменьшения инфляции в США. По данным Белого дома, "президент считает необходимым обеспечить это среднему классу и американскому народу".

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