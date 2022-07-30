Відповідну заяву озвучила офіційна представниця Білого дому Карін Жан-П'єр. Перед цим ЗМІ теж писали, що Трамп вирішив взяти участь у президентських виборах у США 2024 року.

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Байден балотуватиметься на виборах у 2024 році

Карін Жан-П'єр прокоментувала заяву члена палати представників від демократів Діна Філіпса. Останній закликав Джо Байдена не йти на вибори.

Президент балотуватиметься у 2024 році. Ми ще далеко (від виборів – 24 канал) і я не можу вдаватися в особливості будь-яких політичних виборів, тому що я поза цим процесом,

– пояснила Жан-П'єр.

Також у Білому домі пояснили, що наразі Байден працює над питанням зменшення інфляції у США: "Президент вважає за необхідне забезпечити це для середнього класу та американського народу".

Коротко про майбутні вибори в США

Чергові президентські вибори у США заплановані на 2024 рік. Попередньо ЗМІ повідомили, що у них планує взяти участь 45 президент США Дональд Трамп.

Варто зауважити, що у 2020 році він програв на виборах. Перемогу тоді здобув Джо Байден.

Ще у травні політолог Дмитро Шеренговський пояснював, що хто б не був при владі США – Україну підтримуватимуть і надалі.

Адже є монолітна підтримка України у США з обох партій – демократів та республіканців. Ба більше, американське населення також, у своїй більшості є проукраїнським.

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