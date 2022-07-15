Відповідну інформацію оприлюднила американське видання. Про це стало відомо 14 липня.

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Трамп братиме участь у виборах 2024 року

Дональд Трамп сказав у інтерв'ю, що абсолютно впевнений, що, якщо вирішить балотуватися, то виграє.

Ну, подумки я вже ухвалив це рішення, тож більше нічого не впливає (на його думку – 24 канал). Особисто я вже ухвалив це рішення,

– пояснив Трамп.

Також 45 президент США сказав, що він ще має вирішити, коли оголосити про це. Ба більше, Трамп переконаний, мовляв, "багато хто навіть не балотувався б", якби дізналися про те, що він іде у президенти.

Окрім того, за даними Politico, Дональд Трамп за останні тижні провів низку вечер із потенційними спонсорами своєї кампанії. Саме тоді вони нібито обговорювалося, коли Трамп офіційно оголосить про свою участь у виборах.

За даними видання, було вже 3 зустрічі у різних містах. Попередньо відомо про зустрічі в Х'юстоні, Нешвіллі, Лас-Веґасі.

Зверніть увагу! 14 липня Дональд Трамп повідомив про смерть своєї першої дружини – Івани Трамп. Вони були одружені до 1999 року. У цьому шлюбі в Трампа народилось троє старших дітей.

Минулі президентські вибори у США: коротко

На виборах президента США у 2020 році Дональд Трамп програв Джо Байдену з відривом у 7 мільйонів 52 тисячі ​​770 голосів.

Досі тривають розслідування щодо Трампа через підозру в шахрайстві, неправильному поводженні з секретними документами Білого дому, а також щодо заколоту в Капітолії.

Варто пригадати, що 6 січня 2021 року прихильники Трампа зчинили справжній погром у будівлі Капітолію. Це трапилось саме в день, коли Сенат мав оголосити перемогу Джо Байдена на президентських виборів у США у 2020 році. Тоді внаслідок атаки Капітолію було 5 жертв, багато поранених.

Після цього почалось протистояння Дональда Трампа та соцмереж. Останні його почали блокувати та видаляти. Адже повідомлялось, що штурм Капітолію координувався через тікток.

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