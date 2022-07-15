Соответствующую информацию обнародовало американское издание. Об этом стало известно 14 июля.

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Трамп примет участие в выборах 2024 года

Дональд Трамп сказал в интервью, что абсолютно уверен, что если решит баллотироваться, то выиграет.

Ну, мысленно я уже принял это решение, поэтому больше ничего не влияет (по его мнению – 24 канал). Лично я уже принял это решение,

– объяснил Трамп.

Также 45 президент США сказал, что он еще предстоит решить, когда объявить об этом. Более того, Трамп убежден, мол, "многие даже не баллотировались", если бы узнали о том, что он идет в президенты.

Кроме того, по данным Politico Дональд Трамп за последние недели провел ряд вечер с потенциальными спонсорами своей кампании. Именно тогда они якобы обсуждались, когда Трамп официально объявит о своем участии в выборах.

По данным издания, было уже 3 встречи в разных городах. Предварительно известно о встречах в Хьюстоне, Нэшвилле, Лас-Вегасе.

Обратите внимание! 14 июля Дональд Трамп сообщил о смерти своей первой жены – Иване Трамп . Они были замужем до 1999 года. В этом браке у Трампа родилось трое старших детей.

Прошлые президентские выборы в США: коротко

На выборах президента США в 2020 году Дональд Трамп проиграл Джо Байдену на расстоянии 7 миллионов 52 тысячи 770 голосов.

До сих пор продолжаются расследования по Трампу из-за подозрения в мошенничестве, неправильном обращении с секретными документами Белого дома, а также по мятежу в Капитолии.

Стоит вспомнить, что 6 января 2021 года сторонники Трампа устроили настоящий погром в здании Капитолия . Это произошло именно в день, когда Сенат должен был объявить победу Джо Байдена на президентских выборах в США в 2020 году. Тогда в результате атаки Капитолия было 5 жертв, много раненых.

После этого началось противостояние Дональда Трампа и соцсетей. Последние его начали блокировать и удалять. Ведь сообщалось, что штурм Капитолия координировался через текток .

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