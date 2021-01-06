Сторонники действующего главы США Дональда Трампа 6 января прорвались к зданию Капитолия, где находится Конгресс. Заседание Сената, на котором Джо Байдена должны были объявить президентом США, экстренно прервали.

Людей эвакуируют из здания. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

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Сейчас протестующие уже захватили зал Сената. Они распыляют огнетушители и шумят.



Зал Сената захвачен / Фото из соцсетей

Протестующие в Капитолии: смотрите видео

Республиканец из Иллинойса Адам Кинзингер назвал действия митингующих "попыткой осуществить государственный переворот".

This is a coup attempt. — Adam Kinzinger (@RepKinzinger) January 6, 2021

Реакция официального Вашингтона

Мэр Вашингтона Мюриэль Баузер призвала Нацгвардию очистить здание Капитолия от протестующих. Однако Пентагон отклонил ее просьбу.

Что говорит Трамп

Примерно в то же время, когда его сторонники ворвались в Капитолий, Трамп опубликовал твит, в котором заявил, что "США требуют правды".

Однако впоследствии он попросил людей быть мирными и сотрудничать с полицией. В то же время призыв покинуть здание Капитолия не прозвучал.

Сторонники Трампа ворвались в дом Конгресса: смотрите видео

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