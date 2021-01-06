"Попытка государственного переворота": сторонники Трампа ворвались в дом Конгресса – видео
Сторонники действующего главы США Дональда Трампа 6 января прорвались к зданию Капитолия, где находится Конгресс. Заседание Сената, на котором Джо Байдена должны были объявить президентом США, экстренно прервали.
Людей эвакуируют из здания. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Актуально Мы никогда не признаем поражения, – Трамп на митинге в Вашингтоне
Сейчас протестующие уже захватили зал Сената. Они распыляют огнетушители и шумят.
Зал Сената захвачен / Фото из соцсетей
Протестующие в Капитолии: смотрите видео
Республиканец из Иллинойса Адам Кинзингер назвал действия митингующих "попыткой осуществить государственный переворот".
Реакция официального Вашингтона
Мэр Вашингтона Мюриэль Баузер призвала Нацгвардию очистить здание Капитолия от протестующих. Однако Пентагон отклонил ее просьбу.
Что говорит Трамп
- Примерно в то же время, когда его сторонники ворвались в Капитолий, Трамп опубликовал твит, в котором заявил, что "США требуют правды".
- Однако впоследствии он попросил людей быть мирными и сотрудничать с полицией. В то же время призыв покинуть здание Капитолия не прозвучал.
Сторонники Трампа ворвались в дом Конгресса: смотрите видео
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